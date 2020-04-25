Челябинские рыбаки поделились необычным уловом. В этот раз южноуральцы выловили в реке Сысерть золотую рыбу, передает ГТРК Южный Урал. О своих успехах счастливчики сообщили в одном из популярных рыболовных сообществах в соцсети.

Челябинские рыбаки поделились необычным уловом. Южноуральцы выловили в реке Сысерть золотую рыбу, передает ГТРК "Южный Урал". О своих успехах счастливчики сообщили в одном из популярных рыболовных сообществах в соцсети."Вчера отправился ловить леща, но поймал вот это чудо", – говорит сестра везучего рыбака Наталья.Как выяснилось позднее, рыба с уникальным золотистым отливом – это парчовый карп (или карп кои). Этот вид подходит для употребления в пищу, однако выращивают таких особей, как правило, в декоративных целях. Существуют и другие расцветки этих карпов, они бывают серыми, красными и даже пятнистыми. Исполнила ли золотая рыбка желание, неизвестно, однако она стала темой бурного обсуждения среди рыбаков-любителей.Стоит отметить, что в этом сезоне южноуральцы, соблюдая карантинные меры, рыбачат на водоемах, расположенных неподалеку от дома и строго по одному. По их словам, рыбы на местных водоемах более чем достаточно.