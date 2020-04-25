Спасенный челябинскими зоозащитниками львенок Симба постепенно встает на ноги. Сочинские фотографы использовали животное в качестве рекивизита для съемок с туристами. В ужасном состоянии, с пролежнями, сломанными лапами малыша нашли в заброшенном сарае под Махачколой местные жители. Львенок перенес несколько операций и теперь заново учится ходить.

Спасенный челябинскими зоозащитниками львенок Симба постепенно встает на ноги. Сочинские фотографы использовали животное в качестве рекивизита для съемок с туристами. В ужасном состоянии, с пролежнями, сломанными лапами малыша нашли в заброшенном сарае под Махачколой местные жители. Спасителем хищника стал ветеринар из Челябинска Карен Даллакян. Львенок перенес несколько операций и теперь заново учится ходить.К счастью, хорошо закончилась и история с девятимесячной тигрицей Киарой, позировавшей на сочинской набережной. Хозяева намеревались отправить ее в мурманский цирк-шапито. Из-за введенного карантина гастроли были отменены, и Киару выкупили зоозащитники. Как рассказал президент фонда помощи животным Александр Федоров, теперь она живет в центре помощи диким животным под Петербургом.Такие истории, увы, редко хорошо заканчиваются, рассказывают "Вести Сочи". К сожалению, на набережных южных городов по-прежнему часто можно встретить горе-фотографов, предлагающих сделать красивое фото с дикими зверями. Обычно животные находятся в ужасном состоянии, с перебитыми лапами — так с ними проще обращаться, голодные и ослабевшие. В нашей стране регулярно предпринимаются попытки ужесточить законы, защищающие животных от человека. Например, с января запретили продажу диких животных частным лицам. Также нельзя держать хищников у себя дома.В то же время, в интернете можно найти массу объявлений о продаже животных. В среднем маленького львенка или тигренка можно купить за 150 тысяч рублей. Естественно, все эти сделки незаконны, заключаются без договора. Туристы, в свою очередь, тоже поддерживают эту преступную тенденцию и с удовольствием фотографируются с обезьянками и львятами. Так что средства на оплату штрафов у фотографов всегда найдутся.Как рассказали зоозащитники, до сих пор в России нет четкого регламента проверки фотографов с дикими животными. Необходимо внесение поправок в законодательство, тогда зверей можно было бы сразу изымать у предпринимателей и обязывать их платить крупные штрафы. А пока таких статей в законе нет, бедные зверьки продолжают страдать.