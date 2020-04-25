Учреждения переходят на закрытый режим
Стационарные организации социального обслуживания во Владимирской области с 27 апреля переходят на закрытый круглосуточный режим работы со сменой сотрудников один раз в две недели. Соответствующие изменения в указ внес губернатор Владимир Сипягин в связи с COVID-19.
В это время работники и получатели услуг будут обеспечиваться постоянным медицинским наблюдением. При необходимости будут вызывать узких специалистов.
Сотрудники учреждений при этом будут получать повышенную заработную плату. За каждые 14 дней работы в таком режиме им будет начисляться надбавка в размере 20 тысяч рублей.
Режим работы меняется во всех стационарах, оказывающих услуги по соцобслуживанию. Список их следующий:
- Арбузовский психоневрологический интернат;
- Балакиревский психоневрологический интернат (отделения в пос. Балакирево и с.Бакшеево);
- Болотский психоневрологический интернат;
- Владимирский психоневрологический интернат;
- Вязниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат им. Е.П. Глинки»;
- Геронтологический центр «Ветеран» (отделения в мкр. Красный Октябрь г.Киржач и с.Филипповское);
- Гороховецкий комплексный центр социального обслуживания населения (отделение милосердия для граждан пожилого возраста и инвалидов);
- Гусевской психоневрологический интернат;
- Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат г.Гусь-Хрустальный, пос. Гусевский»;
- Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат г.Мурома»;
- Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат пос. Садовый»;
- Жереховский психоневрологический интернат;
- Камешковский комплексный центр социального обслуживания населения (отделение милосердия для граждан пожилого возраста и инвалидов);
- Ковровский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов;
- Кольчугинский детский психоневрологический интернат для детей с особенностями развития;
- Кольчугинский дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов;
- Комплексный центр социального обслуживания населения Юрьев-Польского района (отделение милосердия для граждан пожилого возраста и инвалидов);
- Копнинский психоневрологический интернат;
- Меленковский комплексный центр социального обслуживания населения (отделение милосердия для граждан пожилого возраста и инвалидов);
- Муромский комплексный центр социального обслуживания населения (отделение милосердия для граждан пожилого возраста и инвалидов);
- Новлянский дом-интернат для престарелых и инвалидов;
- Оргтрудовский дом-интернат для престарелых и инвалидов;
- Папулинский дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов;
- Собинский психоневрологический интернат (отделения в г.Собинка и г.Лакинск);
- Суздальский дом-интернат для престарелых и инвалидов;
- Тюрмеровский психоневрологический интернат «Учебный центр сопровождаемого проживания»;
- Хольковский психоневрологический интернат.