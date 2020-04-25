Учреждения переходят на закрытый режим

Стационарные организации социального обслуживания во Владимирской области с 27 апреля переходят на закрытый круглосуточный режим работы со сменой сотрудников один раз в две недели. Соответствующие изменения в указ внес губернатор Владимир Сипягин в связи с COVID-19.В это время работники и получатели услуг будут обеспечиваться постоянным медицинским наблюдением. При необходимости будут вызывать узких специалистов.Сотрудники учреждений при этом будут получать повышенную заработную плату. За каждые 14 дней работы в таком режиме им будет начисляться надбавка в размере 20 тысяч рублей.Режим работы меняется во всех стационарах, оказывающих услуги по соцобслуживанию. Список их следующий:- Арбузовский психоневрологический интернат;- Балакиревский психоневрологический интернат (отделения в пос. Балакирево и с.Бакшеево);- Болотский психоневрологический интернат;- Владимирский психоневрологический интернат;- Вязниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат им. Е.П. Глинки»;- Геронтологический центр «Ветеран» (отделения в мкр. Красный Октябрь г.Киржач и с.Филипповское);- Гороховецкий комплексный центр социального обслуживания населения (отделение милосердия для граждан пожилого возраста и инвалидов);- Гусевской психоневрологический интернат;- Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат г.Гусь-Хрустальный, пос. Гусевский»;- Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат г.Мурома»;- Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат пос. Садовый»;- Жереховский психоневрологический интернат;- Камешковский комплексный центр социального обслуживания населения (отделение милосердия для граждан пожилого возраста и инвалидов);- Ковровский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов;- Кольчугинский детский психоневрологический интернат для детей с особенностями развития;- Кольчугинский дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов;- Комплексный центр социального обслуживания населения Юрьев-Польского района (отделение милосердия для граждан пожилого возраста и инвалидов);- Копнинский психоневрологический интернат;- Меленковский комплексный центр социального обслуживания населения (отделение милосердия для граждан пожилого возраста и инвалидов);- Муромский комплексный центр социального обслуживания населения (отделение милосердия для граждан пожилого возраста и инвалидов);- Новлянский дом-интернат для престарелых и инвалидов;- Оргтрудовский дом-интернат для престарелых и инвалидов;- Папулинский дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов;- Собинский психоневрологический интернат (отделения в г.Собинка и г.Лакинск);- Суздальский дом-интернат для престарелых и инвалидов;- Тюрмеровский психоневрологический интернат «Учебный центр сопровождаемого проживания»;- Хольковский психоневрологический интернат.