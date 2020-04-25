Таможня тоже борется против коронавируса. Как передает ГТРК Урал, вся продукция, посылки, товары, привезенные из-за границы, проходят полную дезинфекцию.

Таможня тоже борется против коронавируса. Как передает ГТРК "Урал", вся продукция, посылки, товары, привезенные из-за границы, проходят полную дезинфекцию.Для того, чтобы остановить распространение вируса, на всех таможенных пунктах введен бесконтактный документооборот. Под постоянным медицинским контролем находятся и сотрудники таможни, и водители. Товары проходят санитарную обработку. Например, овощи тестируются на наличие вредителей.Несмотря на эпидемию, объемы, поступающей из-за рубежа продукции, большие. За апрель на Урал привезли 37 грузовых автомобилей. Продукты поступают из Китая и Узбекистана. Из Европы поставляется медоборудование, средства индивидуальной защиты, лабораторные реагенты, одноразовые шприцы.По последней информации, за сутки на Среднем Урале еще у 33 человек подтвержден COVID-19. Общее число заболевших — более 300. 18 находящихся в больнице пациентов — в тяжелом состоянии. 82 человека уже здоровы.