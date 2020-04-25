Ситуацию с распространением инфекции обсуждали на совещании, которое провела вице-премьер Татьяна Голикова с ведущими эпидемиологами и вирусологами. Заместитель главы правительства поинтересовалась у экспертов, что они думают о сроках выхода из режима самоизоляции.

Ситуацию с распространением инфекции обсуждали на совещании, которое провела вице-премьер Татьяна Голикова с ведущими эпидемиологами и вирусологами. Заместитель главы правительства поинтересовалась у экспертов, что они думают о сроках выхода из режима самоизоляции.Ведущие российские эксперты-вирусологи и инфекционисты — кто-то лично, кто-то по видеосвязи — на совещании с Татьяной Голиковой уже не впервые за последнее время. Повестка та же — коронавирус."К сожалению, за прошедшую неделю количество заболевших в РФ выросло больше, чем в два раза, а точнее — в 2 и одну десятую раза", — заявила Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства РФ.В регионах инфицированных коронавирусом значительно меньше, чем в Москве и Московской области, это не тысячи заболевших в одном субъекте, а сотни. Региональные системы здравоохранения справляются пока с новыми вызовами."Я бы всё-таки оценил работу нашей санитарной службы не на уровне мировой. А гораздо выше. Этом мы видим — у нас картина уже лучше, чем была в европейских странах", — считает Виталий Зверев, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.В столице врачи работают с большим напряжением, отметила вице-премьер. Растёт смертность пациентов. Причём речь не только о старшем поколении. Как раз его — защитить удаётся."Сейчас болеют и молодые. И люди среднего возраста — и что печально, среди них мы фиксируем и смертельные случаи: от 18 до 30 — 4 человека, от 30 до 49 — 90 человек, от 50 до 64 — 138 человек", — отметила Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства РФ.Умирают, согласно статистике, в том числе те, кто не общался с приехавшими, допустим, из-за рубежа, или с теми, кто побывал в том или ином очаге инфекции. А значит, заражаются, условно говоря, на улице. Поэтому так важны ограничительные меры. Которые соблюдают не все — и не везде."В ряде регионов страны нашими людьми это не соблюдается — что вызывает достаточно серьёзную тревогу. Такую же тревогу вызывает ситуация, которой мы неоднократно обсуждали — с очагами заболевания в организованных коллективах.Количество очагов в с 242 на прошлой неделе возросло до 355", — сообщила Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства РФ.Режим социального дистанцирование — те самые полтора метра — и ограничений в передвижении действует пока до 30 апреля. Что делать с майским праздниками?"Вот эти меры, которые сейчас приняты во всей стране — несмотря на то, что есть некоторые изъяны в территориях — тем не менее, на наш взгляд, было бы целесообразно продлить именно на этот период. До 12 мая, как минимум", — уверен Владимир Кутырев, директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб".Вспышки не будет, если не торопиться с выходом из карантина, полагают инфекционисты. Конечно, и люди устали, и экономика в непростой ситуации, но сначала надо справиться с главной проблемой."Главное продержаться до 10-12 мая, не меньше, в этом режиме, чтобы не спровоцировать вторичный подъем заболеваемости", — считает Александр Семёнов, заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им.Пастера.У специалистов есть проект концепции поэтапного снятия ограничительных мер в России. Озвучивать его не торопятся, документ предстоит дорабатывать. Сказали только, что нём есть про переход на массовое тестирование на антитела к коронавирусу."Мы не будем жить так, как раньше. Пока у нас не будет защиты — или иммунитета в популяции, или иммунитета у переболевших — или иммунитета после вакцинации. Мы должны будем считаться, что вирус с нами, что он здесь", — полагает Анна Попова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, главный государственный санитарный врач.Важно определить так называемый "иммунный статус населения" — многие ли могут сопротивляться. А полномочия, как его определять — отдать в регионы, считают вирусологи. Как раз на майских, если карантин продлят, у чиновников будет время разработать дорожные карты.