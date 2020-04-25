Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249 состоится 9 мая в штате Флорида. Соревнования по смешанным единоборствам примет Джексонвилл. Об этом сообщил глава организации Дэйна Уайт во время прямого эфира, который транслировался на странице телеканала ESPN в Instagram.

Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249 состоится 9 мая в штате Флорида. Соревнования по смешанным единоборствам примет Джексонвилл. Об этом сообщил глава организации Дэйна Уайт во время прямого эфира, который транслировался на странице телеканала ESPN в Instagram.Также стало известно, что UFC проведет еще два турнира в штате Флорида 13 и 16 мая. В настоящий момент проясняются правила проведения мероприятий. Предполагается, что соревнования примет спорткомплекс Veterans Memorial Arena.WHAT A CARD!