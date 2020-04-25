Компания Nintendo подтвердила факт утечки данных 160 тысяч учетных записей. В распоряжении хакеров оказались никнеймы, даты рождения, страны проживания и адреса электронной почты

Компания Nintendo подтвердила факт утечки данных 160 тысяч учетных записей. В распоряжении хакеров оказались никнеймы, даты рождения, страны проживания и адреса электронной почты.Как именно произошел взлом, не уточняется. В компании ограничились словами, что эти сведения были "получены незаконным путем иными средствами, не связанными с нашим сервисом".Для скомпрометированных аккаунтов была отключена авторизация через службу Nintendo Network ID (NNID), а пароли от них сброшены. Также в Nintendo призвали всех пользователей немедленно включить двухфакторную аутентификацию.Попытки взлома были зафиксированы в начале апреля, пишет The Verge. С некоторых аккаунтов злоумышленники покупали цифровые товары - в частности, внутриигровую валюту VBucks в Fortnite. Представители Nintendo просят пострадавших пользователей связаться с компанией, чтобы они могли изучить историю покупок и отменить несанкционированные платежи.