Евросоюз столкнулся с критической нехваткой рабочей силы. Виной тому — карантин по коронавирусу, из-за которого европейские фермы остались без гастарбайтеров. На этом фоне Финляндия открыла окно для украинцев, стремящихся на заработки.

Евросоюз столкнулся с критической нехваткой рабочей силы. Виной тому — карантин по коронавирусу, из-за которого европейские фермы остались без гастарбайтеров. На этом фоне Финляндия открыла окно для украинцев, стремящихся на заработки.Спасители Европы, не иначе! Так с экранов телевизоров в Незалежной называют заробитчан, которые накануне отправились к финнам обрабатывать грядки с клубникой. Но подъем государственной экономики, тем более чужой страны, в планы самих рабочих не входит.В условиях карантина трудовая миграция — один из способов просто не остаться голодным. "На сегодняшний момент по официальным данным в Украине полмиллиона безработных — это довольно мало — раньше было меньше 100 тысяч. Но по неофициальным, скорее всего, реальных безработных около 2-3 миллионов. И украинцы понимают, что единственный выход — это заработки за рубежом. Все разговоры, которые сейчас ведет правительство, что мы создадим рабочие места на Украине — это всё не правда", — считает Александр Охрименко, политолог, президент Украинского аналитического центра.Возможность заработать украинцам, в условиях всеобщего карантина, дали финские фермеры. Они попросили своих чиновников вернуть гастарбайтеров на клубничные поля, иначе урожая не видать. Большая часть ягоды сгниёт, а цены на оставшуюся резко вырастут."Люди отправились стандартно. Они ожидали свои решения в личном кабинете на сайте миграционной службы Финляндии. Фермер долен был им прислать специальную форму, где надо было указать предназначение и описание, почему именно этот работник нужен ему на ферме", — пояснила Светлана Мельник, рекрутер.Сайты зарубежных вакансий, несмотря на закрытие границ, заполнены предложениями по сбору урожая в Германии, Нидерландах , Польше. Но пока заробитчане отправились лишь в Финляндию. Около двух сотен человек из Борисполя в Хельсинки уже прилетели спецрейсом. Ожидается еще 800. Но это лишь 20 процентов от числа людей, которые обычно работают здесь. Впрочем, выбирать не приходится. Из-за того, что работать попросту некому, а тем же финнам выгоднее сидеть на пособии — для украинцев сделали карантинное исключение."На сегодняшний день понятно, что ЕС без импорта рабочей силы существовать не может, и действительно им позарез нужны украинские гастарбайтеры. Сейчас украинцы как смотрят — есть возможность ехать в Финляндию — едем в Финляндию. Появится возможность поехать в Польшу — едем в Польшу. Будет возможность поехать в ОАЭ — будем ехать туда", — считает Александр Охрименко, политолог, президент Украинского аналитического центра.