Для подачи заявления через официальный сайт госуслуг необходимо зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru...

Сотрудники УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве напоминают населению о преимуществах интернет-портала госуслуг.Преимущества получения государственных услуг в электронном виде заключаются в доступности получения информации, связанной с получением услуг; упрощении процедуры получения государственной услуги; сокращении временных затрат, связанных с получением услуг; возможности подачи заявления о предоставлении государственных услуг с домашнего или рабочего компьютера. Также при оплате госпошлины через Портал на некоторые государственные услуги предоставляется скидка 30%.Для подачи заявления через официальный сайт госуслуг необходимо быть зарегистрированным на портале www.gosuslugi.ru.Чтобы совершить регистрацию личного кабинета, нужно ввести Ф.И.О., номер мобильного телефона (или электронную почту), придумать пароль. Так у вас появится простая учетная запись и доступ в личный кабинет. Также необходим СНИЛС (номер пенсионного страхового свидетельства).Информацию о портале и перечне государственных услуг вы можете найти на официальном сайте УВД по ЦАО, на официальном портале www.gosuslugi.ru.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60