В Костромскую область коронавирус в основном попадает по железной дороге. Такое мнение прозвучало сегодня на заседании оперштаба по борьбе с распространением инфекции. Об этом сообщает ГТРК Кострома.

В Костромскую область коронавирус в основном попадает по железной дороге. Такое мнение прозвучало сегодня на заседании оперштаба по борьбе с распространением инфекции. Об этом сообщает ГТРК "Кострома". Буквально не по дням, а по часам увеличивается число заболевших в двух крупнейших в регионе железнодорожных узлах: Буе и Шарье. Проведена полная дезинфекция вокзалов, депо. Санврачи занимаются уточнением круга контактов заразившихся.Зато режим самоизоляции дает себя знать: по итогам сегодняшнего дня продолжает резко сокращаться количество граждан с ОРВИ. Например, среди детей каждую неделю заболевших становится почти на 40% меньше. По словам руководителя областного Роспотребнадзора Александра Кокоулина, год назад граждан с симптомами ОРВИ было вдвое больше, чем в этом.Сейчас в регионе 120 заболевших. 11 человек выздоровели. Удивительно, но второй день подряд количество инфицированных вырастает на 16 человек в сутки.