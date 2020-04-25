В регионах России проходит акция Помоги учиться дома, в рамках которой ребятам из малообеспеченных семей покупают гаджеты для онлайн-обучения. В пошивочных цехах кузбасских театров сотрудники они же волонтеры, продолжают шить маски. Добровольцы по всей стране помогают пожилым людям, медикам, школьникам. Сдают кровь и даже работают нянями.

В регионах России проходит акция "Помоги учиться дома", в рамках которой ребятам из малообеспеченных семей покупают гаджеты для онлайн-обучения. В пошивочных цехах кузбасских театров сотрудники они же волонтеры, продолжают шить маски. Добровольцы по всей стране помогают пожилым людям, медикам, школьникам. Сдают кровь и даже работают нянями.Десятки новых новых фамилий в волонтерской базе появляются ежедневно. Телефоны единого центра добровольцев в Мурманске разрываются — снова и снова помощь требуется тем,кто на самоизоляции. В списке нуждающихся в помощи — большинство это пенсионеры. Они сейчас в зоне риска. Для них волонтеры по рецептам получают лекарства в аптеке, в магазине — закупают продукты по заранее составленным спискам. Передача заказов проходит с соблюдением всех мер безопасности.А это Липецк. 150 продуктовых наборов получили нуждающиеся пенсионеры. Это помощь от местного предпринимателя. Представители малого и среднего бизнеса здесь сами звонят в штаб волонтеров и предлагают поддержку. Кто чем может.А это уже не волонтеры — сотрудники новокузнецкого драматического театра. Помощь Кузбассу оказывают не выходя из пошивочного цеха - шьют маски! В плане — пока тысяча. Столько же в Прокопьевске и Кемерово. Каждая швея — в сутки делает до пятидесяти штук.В период пандемии помощь нужна и тем, кто сам ее оказывает практически круглые сутки. На передовой. Врачам! Сегодня по всей стране работают более 150 няней-волонтеров. Марина Андреева — одна из таких. Ежедневно занимается с сыном медсестры ульяновской поликлиники. Чтобы воспользоваться услугами няни, нужно лишь обратиться в отделение соцзащиты. Услуга бесплатная. Перед тем, как приступить к работе с детьми, все няни проходят экспресс-обучение.Социальная помощь сейчас активно оказывается и самим детям. Школьники перешли на дистанционное обучение. Но доступ к онлайн-урокаместь не у всех. В регионах России стартовала акция "Помоги учиться дома". Детям из многодетных семей оказывается поддержка — техникой и подключением к интернету.Количество волонтеров, соцработников по всей России продолжает расти. Тысячи неравнодушных не прекращают помогать тем, кому поддержка нужна немного больше, чем остальным. Но главное — результат такой работы. В условиях распространения вируса как можно большему количеству детей и пенсионеров помочь остаться дома.