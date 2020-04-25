США поставят в Россию гуманизированную модель мышей, которая содержит иммунные клетки человека. Грызуны помогут проводить доклинические испытания вакцины от коронавируса, проверять препараты от инфекции. Об этом рассказал президент Российской академии наук Александр Сергеев.

США поставят в Россию гуманизированную модель мышей, которая содержит иммунные клетки человека. Грызуны помогут проводить доклинические испытания вакцины от коронавируса, проверять препараты от инфекции. Об этом рассказал президент Российской академии наук Александр Сергеев.Россия обменялась с США письмами о соответствующей договоренности. Теперь ожидается, что такие мыши приедут в страну, а ученые получат полноценную модель для доклинических испытаний, сообщил Сергеев телеканалу "Россия 24".По словам президента РАН, с американской стороны поступила инициатива о совместном соглашении 15 академий мира относительно объединений усилий, а также информационного сотрудничества в борьбе с COVID-19. Сергеев отметил, что в Штатах много иностранных членов Российской академии наук. По его словам, вышеназванное соглашение будет подписано в самые ближайшие дни.Ранее сообщалось, что в США количество жертв коронавируса превысило отметку в 50 тысяч. Наиболее тяжелая ситуация складывается в штате Нью-Йорк.Во Всемирной организации здравоохранения рассказали о запуске инициативы по международному сотрудничеству для разработки лекарств от коронавируса. Это позволит ускорить разработки и производство необходимых препаратов.