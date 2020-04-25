25.04.2020

2020-04-25 10:10:02

Во Владимирской области выявлено 44 новых случая коронавируса

Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также контроль за проведением мероприятий по профилактике новой коронавирусой инфекцией на территории области.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. на 25 апреля 2020 года лабораторно подтверждено 44 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (10 сл. во Владимире, 8 сл. в Гусь-Хрустальном, 7 сл. в Муромском, 5 сл. в Кольчугинском, 4 сл. в Александровском, 4 сл. в Судогодском, 2 сл. в Юрьев-Польском, 1 сл. в Камешковском, 1 сл. в Ковровском, 1 сл. в Меленковском, 1 сл. в Собинском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 425 случая заболевания (79 сл. в г. Петушинском, 58 сл. о.Муром, 56 сл. в г. Коврове, 52 сл. в г. Владимире, 38 сл. в Александрове, 35 сл. в Гусь-Хрустальном, 31 сл. в Кольчугино, 26 сл. в Юрьев-Польском, 14 сл. в Киржачском, 11 сл. в Собинском, 11 сл. в Судогодском, 6 сл. в Меленках, 3 сл. в Камешково, 2 сл. в Вязниках, 2 сл. в г. Радужном, 1 сл. в Гороховецком). Предприняты все необходимые меры, по определению круга лиц, с которыми они контактировали на территории области.