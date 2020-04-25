Вопрос о продлении режима самоизоляции иркутские власти решат в выходные. Об этом сообщает ГТРК Иркутск. Стало известно, что врио губернатора Игорь Кобзев собирается обсудить ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в регионе на встрече с эпидемиологами и врачами-инфекционистами.

Вопрос о продлении режима самоизоляции иркутские власти решат в выходные. Об этом сообщает ГТРК "Иркутск". Стало известно, что временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев собирается обсудить ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в регионе на встрече с эпидемиологами и врачами-инфекционистами. Не исключено, что режим изоляции будет продлен до 30 апреля.По информации оперштаба, в области зафиксированы еще два новых случаях заражения. Сейчас заболевших 87, выздоровело 25. 58 пациентов находятся под наблюдением медиков.Между тем, в первом корпусе иркутской городской клинической больнице № 1 разместится госпиталь для больных Covid-19. Как рассказала главврач больницы Любовь Лялина, в ближайшие дни привезут 65 аппаратов ИВЛ. Персонал учреждения прошел подготовку по приему и оказанию помощи пациентам.