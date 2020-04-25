Нынешнее, восьмое по счету поколение пикапа Toyota Hilux выпускается с 2015 года, а в 2017 году модель перенесла легкую подтяжку лица. И вот теперь в Сеть утекли изображения очередной рестайлинговой версии, которая уже серьезно изменилась как минимум внешне.

Нынешнее, восьмое по счету поколение пикапа Toyota Hilux выпускается с 2015 года, а в 2017 году модель перенесла легкую "подтяжку лица". И вот теперь в Сеть "утекли" изображения очередной рестайлинговой версии, которая уже серьезно изменилась как минимум внешне.Попавшие в сеть изображения, похожие на фото из рекламного бюджета, опубликовала дубайская компания Milele Motors, занимающаяся экспортом "безналоговых" автомобилей в Африку и Азию. И на фото хорошо видно, что обновленный Hilux получил чуть более рельефные передние и задние крылья, а также полностью новое и более выразительное "лицо".На изображениях также показаны новые 17-дюймовые колесные диски для более доступных версий и 18-дюймовые колеса для топовой комплектации. Добавятся и новые цвета кузова: насыщенный красный, темно-синий и бронзовый.В самой дорогой версии также будет полностью светодиодная головная светотехника, включая LED-фары ближнего и дальнего света. В версиях попроще фары - на галогенках, поворотники и ходовые огни - светодиодные. Задние фонари на дорогих версиях будут иметь лампы накаливания только на сигналах поворота, все остальное - на светодиодах.По слухам, циркулирующим в Австралии, в процессе обновления Hilux может получить некую "горячую" версию с новым турбодизелем V6 отдачей около 268 л.с. и 650 Нм, пишет Carscoops со ссылкой на австралийскую прессу.Текущий Hilux после рестайлинга 2017 года.Если такая модель действительно появится, она станет серьезным соперником "заряженного" Ford Ranger Raptor с 2-литровым битурбодизелем на 210 л.с. и 500 Нм. При этом нынешний дизель 2,8 л на 177 л.с. и 450 Нм может быть форсирован.