Выход из самоизоляции в РФ должен быть поэтапным, нужно продержаться до 12 мая, чтобы не спровоцировать вторую волну заболеваний коронавирусом.

Выход из самоизоляции в РФ должен быть поэтапным, нужно продержаться до 12 мая, чтобы не спровоцировать вторую волну заболеваний коронавирусом.Как передает РИА Новости, такое мнение высказал заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов на совещании вице-премьера Татьяны Голиковой с вирусологами.Он подчеркнул, что ограничения должны сниматься максимально осторожно, чтобы не ухудшить ситуацию и не спровоцировать вторичный подъем заболеваемости.В свою очередь, ведущий научный сотрудник Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М​​​.П. Чумакова Ольга Иванова считает, что осенью можно ожидать новую волну заболевания коронавирусом.По ее словам, необходимо проводить исследование по определению уровня антител у россиян.Директор российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев полагает, что меры по борьбе с COVID-19 дали позитивный эффект, это отражается как на динамике по заболевшим, так и на нагрузке на врачей.При этом он считает, что режим самоизоляции необходимо продлить как минимум до 12 мая.Кутырев заявил, что по опыту других стран власти должны разработать дорожные карты по поэтапному снятию ограничительных мер для каждого региона. Он указал также на то, что в России происходит смещение распространения заболеваемости в субъекты и важно усилить там эпидемиологический надзор.Он подчеркнул, что готов проект концепции снятия ограничительных мер на ближайшую перспективу, которая включает три основных этапа.Выслушав вирусологов, Голикова подытожила: россиянам надо еще чуть-чуть потерпеть, и страна непременно выйдет из ситуации с распространением коронавируса.Вместе с тем, как передает ТАСС, глава Роспотребназдора Анна Попова заявила, что власти могут ужесточить имеющиеся санитарные меры, если население не будет соблюдать уже введенные. По ее словам двух инкубационных периодов (месяц) для улучшения ситуации крайне мало, нужно, как минимум еще две недели.По состоянию на 24 апреля в России зарегистрировано 68,622 случаев заражения коронавирусной пневмонией, из них 5849 за минувшие сутки. 5568 человек выздоровело, 615 скончалось.Всего же на данный момент в разных странах мира COVID-19 заразились 2,797,075 человек, 773,857 вылечились, 194,605 умерли.