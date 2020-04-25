Российские гандболистки попали в финальную часть чемпионата Европы, который пройдет в Дании и Норвегии с 2 по 20 декабря 2020 года. Это стало известно после решения Европейской гандбольной федерации отменить оставшиеся отборочные игры турнира из-за пандемии коронавируса.

Российские гандболистки попали в финальную часть чемпионата Европы, который пройдет в Дании и Норвегии с 2 по 20 декабря 2020 года. Это стало известно после решения Европейской гандбольной федерации отменить оставшиеся отборочные игры турнира из-за пандемии коронавируса.Как сообщает пресс-служба EHF, участники будущего чемпионата Европы определились на основании рейтинга. В их число попала и женская сборная России, ставшая на прошедшем мировом первенстве в Японии бронзовым призером соревнований.Ранее стало известно, что российские гандболисты лишились шансов попасть на чемпионат мира-2021 из-за решения Европейской гандбольной федерации не доигрывать матчи квалификации.