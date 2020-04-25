25.04.2020

2020-04-25 16:05:03

Золотые ворота во Владимире завтра отметят свой 856 день рождения

Золотые ворота во Владимире завтра отметят свой 856 день рождения. В качестве оборонительного сооружения они были возведены по типажу Киевских по приказу Андрея Боголюбского. Какие тайны хранит и сегодня это удивительное место - узнала Ольга Павловская.

Уникальный памятник архитектуры, окутанный тайнами и легендами. В этом году Золотым Воротам исполняется 856 лет. Оборона города, парадный въезд и действующая Ризоположенская церковь - Золотые Ворота не имели аналогов в средневековой Европе. И сегодня - это один из немногих памятников 12 века, сохранившийся в почти первозданном виде.

Светлана Мельникова, генеральный директор Владимирско-Суздальского музея-заповедника

- Очень непросто шло само строительство, началось оно в 1158 году. Существует легенда, что при строительстве упали створки ворот и пострадало много людей. Заступничеством иконы Владимирской богоматери и лично князя Андрея Боголюбского эти люди были спасены.

Известная легенда гласит, что в 1238 году перед штурмом Владимира, жители спрятали золоченые створки Золотых Ворот. По одной из версий, тайник находится в городе. Другое предположение - створки утоплены в Клязьме. В 70 годы прошлого века Япония предложила расчистить дно реки, чтобы найти утраченный памятник ЮНЕСКО. При условии - все, что будет найдено, японцы заберут себе. Советская власть не приняла предложение. А веком ранее градоначальники планировали использовать Золотые Ворота в качестве водонапорной башни. Это погубило бы памятник, поэтому водонапорную башню построили на Козловом валу. Из современных загадок - заложенная в угловой башне капсула времени.

Светлана Мельникова, генеральный директор Владимирско-Суздальского музея-заповедника

-20 августа 1983 года в Золотые Ворота была заложена капсула - обращение к потомкам 21 века. Вот мы с вами живем уже 20 лет в 21 веке. И, может быть, нам стоит в какой-нибудь особенный день, связанный с памятной датой Золотых Ворот открыть эту капсулу и прочитать, что же было важно для жителей Владимира в 1983 году, что они хотели как назидание оставить нам . И, может быть, эти слова будут очень кстати сегодня.

Ивановские, Медные, Серебряные, Торговые, Волжские, Оринины и Золотые - так назывались ворота оборонительных строений, которые окружали Владимира в 12 веке. Сохранились только Золотые. Сейчас они постепенно разрушаются из-за выхлопов проезжающих машин. Огородить памятник невозможно, это испортит облик города, но и допускать уничтожение Золотых ворот нельзя, говорят во Владимирско-Суздальском музее-заповеднике. Памятник ждет реконструкция. Уже выделены средства - 10 миллионов рублей - на разработку проекта реставрации. Но лучшим выходом для уникального сооружения мирового значения стало бы создание пешеходной зоны. Возможно, это вопрос недалекого будущего.

Ольга Павловская, Андрей Синягин. Вести-Владимир.