Отношения между городами зарождаются по инициативе одной из стран.

25 апреля отмечается Всемирный день породненных городов.Города-побратимы — это города, между которыми установлены постоянные дружественные связи. Традиция братания городов родилась в 1942 году, когда из английского Ковентри в Сталинград прилетела телеграмма, в которой англичане выражали свое восхищение мужеством и стойкостью сталинградцев и предлагали им руку дружбы. Сталинград и Ковентри стали первыми городами-побратимами.У Владимирской области также есть города - побратимы.В Китае города-побратимы: Чунцин, Баодзы, Цзянинь и Хайкоу.В Италии нашими братьями стали города Кампобассо, Тренто,Клес и Ангьяри, а в Америке — Сарасота (Флорида), Блумингтон-Нормал (Иллинойс) и Мэрион (Арканзас).В Германии: Эрланген, который на слуху у каждого благодаря Эрлангенскому дому, Йена, Ротенбург-на Таубере.В Белоруссии — Бобруйск, в Японии — Нара, в Чехии — Усти-на-Лабе, Мост, Липа, Либерец, в Польше — Еленя-Гура, в Болгарии — Кырджали, Карлов, в Великобритании — Кентербери, в Финляндии — Керава, во Франции — Сент. В Узбекистане - Бухара, в Португалии - Эвора, в Мексике - Мехико, в Сербии- Чачак.А как же будут складываться отношения в 2021 году? Скорее всего обмен поздравлениями и общение между городами будет проходить в онлайн-формате.