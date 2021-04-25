Белорусский лидер хочет принять новый декрет. Он изменит порядок передачи власти в стране.

Белорусский лидер хочет принять новый декрет. Он изменит порядок передачи власти в стране.Президент Белоруссии Александр Лукашенко на днях анонсировал новый декрет, к которому, по словам главы государства, он шёл четверть века. С помощью него будет подготовлена почва для перехода власти к Совету безопасности в случае смерти или ухода президента. Лукашенко отметил, что это станет "судьбоносным решением" для спасения страны.Однако ознакомившиеся с планами Батьки аналитики не увидели в них ничего сенсационного и прорывного, но обратили внимание, что такой документ будет нарушать Конституцию Белоруссии, которая предусматривает передачу власти премьер-министру при отсутствии президента. Политический эксперт Александр Класковский недоумевает, зачем Батьке так необходим подобный декрет, если он запланировал провести конституционную реформу уже в этом году. Специалист пояснил, что вместо принятия отдельного закона можно внести соответствующие изменения в главный документ страны.Класковский предположил, что Александр Лукашенко одержим идеей заговора против его власти и стремится любой ценой сохранить режим, ощущая его непреклонное ослабление. Но эксперт подметил, что ему следует опасаться и самых членов Совбеза, поскольку вопреки видимой преданности вождю они вполне могут начать "свою игру".