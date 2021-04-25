При этом у женщины должно быть как минимум 15 лет стажа, а у мужчины — не менее 20 лет.

Замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова раскрыла категорию россиян с правом досрочного выхода на пенсию по старости. Об этом она рассказала в беседе с «Парламентской газетой».Сенатор отметила, что таким правом обладает один из родителей, занимающихся воспитанием до восьмилетнего возраста ребенка-инвалида. В данном случае женщины могут выйти на пенсию в 50 лет, а мужчины — в 55 лет. При этом у женщины должно быть как минимум 15 лет стажа, а у мужчины — не менее 20 лет.Фото :