При личном досмотре у мужчины было обнаружено и изъято 18 свертков общей массой более 32 граммов с неизвестным веществом...

Сотрудники ОНК УВД по ЗелАО задержали 23-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в сбыте и в покушении на сбыт наркотического средства – героина.Установлено, что злоумышленник приобрел крупную партию наркотического средства для дальнейшего распространения на территории столичного региона путем закладок.В результате отработки оперативной информации сотрудники полиции задержали подозреваемого в 10 микрорайоне Зеленограда. При личном досмотре у него было обнаружено и изъято 18 свертков общей массой более 32 граммов с неизвестным веществом. Согласно проведенному исследованию изъятый материал содержит в своем составе наркотическое средство – героин. При проведении обыска жилища подозреваемого, расположенного в Московской области, было обнаружено и изъято 42 свертка с аналогичным средством. Общий вес изъятого наркотика составил более 130 граммов.В ходе расследования установлена причастность подозреваемого к факту сбыта наркотического средства местному жителю.Следствием ОМВД России по району Матушкино и Савелки г. Москвы и СО ОМВД по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30 и 228.1 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31