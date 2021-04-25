Деятельность президента США Джо Байдена одобряет все меньше американцев.

Деятельность президента США Джо Байдена одобряет все меньше американцев.Рейтинг демократа после ста дней президентства составил 52%. Этот показатель был признан одним из самых низких в истории США. Хуже дела складывались у экс-президентов Джеральда Форда и Дональда Трампа, которых поддержали 48% и 42% граждан соответственно.Отмечается, что среди тех, кто одобрительно высказался о деятельности Байдена, были 90% демократов, 47% независимых американцев и 13% республиканцев. Негативно работу президента оценили 42% респондентов, говорится в совместном опросе Washington Post и ABC News.Более половины опрошенных – 64% – похвалили действия Байдена в области борьбы с пандемией коронавируса. Положительно высказались о его экономической политике 52% респондентов. Однако способы решения миграционного кризиса удовлетворили только 37% американцев.Напомним, инаугурация состоялась 20 января этого года. Церемонию пропустил его предшественник Дональд Трамп. Республиканец отказался признать итоги выборов президента. Он заявил о неоднократных случаях мошенничества при подсчете голосов, но его претензии были проигнорированы.В период правления Джо Байдена отношения Вашингтона и Москвы обострились. 15 апреля США ввели новые санкции против России из-за якобы вмешательства в ход выборов и кибератаки. В Кремле отвергли все обвинения. Подробности международного скандала – в .