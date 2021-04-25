Принято решение, что агрессивный юноша будет учиться отдельно от сверстников.

В одной из школ Юрьев-Польского семиклассник избил директрису.Инцидент случился возле кабинета директора, расположенного на первом этаже. Учащиеся устроили возле него потасовку. Женщина принялась разнимать буйных школьников. Неугомонный ученик 7 класса начал бить её. Нанеся несколько ударов, он ретировался из учебного заведения через окно.На следующий день подросток явился на занятия. По результатам произошедшего в школе состоялся педсовет, на котором присутствовали родители ребёнка. Разбирали ситуацию и в местном управлении образования.По информации коллег из «Юрьев-Польских известий», принято решение, что агрессивный юноша будет учиться отдельно от сверстников.