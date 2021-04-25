Представители старшего поколения наиболее уязвимы для ковида. Поэтому им важно привиться как можно скорее.

Представители старшего поколения наиболее уязвимы для ковида. Поэтому им важно привиться как можно скорее.Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запуске 27 апреля стимулирующей программы "Миллион призов" для москвичей старше 60 лет. Они получат ценный подарок уже после первой прививки от коронавирусной инфекции COVID-19. Средства для реализации программы всего за несколько дней собрали столичные предприниматели.Начиная со вторника все пожилые жители города, имеющие полис Обязательного медицинского страхования (ОМС) и сделавшие хотя бы первую прививку от ковида получат подарочную карту номиналом 1000 баллов или промокод на такую же сумму. Эти баллы они смогут потратить на покупку любых товаров и услуг в компаниях и магазинах-партнёрах акции. Кроме того, бизнесмены подготовили для участников программы дополнительные скидки и бонусы.Получить карту можно будет в поликлиниках города и других пунктах вакцинации. При этом принять участие в программе смогут и те москвичи, которые сделали первую прививку или прошли полный курс вакцинации до 27 апреля. Сергей Собянин пояснил, что программа "Миллион призов" позволит как защитить пожилых граждан от инфекции, так и простимулировать спрос на продукцию бизнеса, что поможет ему быстрее справиться с последствиями пандемии.Собянин призвал всех россиян не откладывать вакцинацию, поскольку от неё зависит здоровье как самих граждан, так и их родных и близких.