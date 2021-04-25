Ситуация с коронавирусом в России сегодня планомерно улучшаются. Эксперты полны оптимизма.

Ситуация с коронавирусом в России сегодня планомерно улучшаются. Эксперты полны оптимизма.Руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и один из разработчиков российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" Александр Гинцбург поделился своими прогнозами по полному завершению эпидемии ковида в России. Микробиолог полагает, что окончательная победа над инфекцией произойдёт уже осенью.Гинцбург выразил уверенность, что наиболее реалистичный срок завершения эпидемии – ноябрь 2021 года, но конкретных дат называть не стал. Аналогичные прогнозы высказывают и другие вирусологи и эпидемиологи, большинство из которых также делают ставку на осень текущего года. Некоторые эксперты настроены более оптимистично и считают, что коронавирус в России закончится к концу лета.Однако все специалисты сходятся во мнении о том, что эпидемия полностью сойдёт на нет лишь когда у населения сформируется популяционный иммунитет к инфекции. Для этого необходимо продолжать массовую вакцинацию граждан.Напомним, что за минувшие сутки в России было выявлено 8780 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Большинство из них были зафиксированы в Москве, где заразились 2526 человек. Свыше сотни человек заболели ковидом в Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской, Ростовской и Воронежской областях.