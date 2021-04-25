В увлекательной форме дошколятам напомнили о важности соблюдения ПДД.

Инспекторы ОГИБДД Отделения МВД России по Гороховецкому району продолжают проводить мероприятия, направленные на воспитание в юных жителях культурных участников дорожного движения. Накануне полицейские вместе с костюмированным персонажем Клепой в увлекательной форме напомнили дошколятам о важности соблюдения ПДД.У пешеходных переходов инспекторы ОГИБДД и Клепа обращались к ребятам и предлагали выбрать один из семи лепестков яркого цветка. На каждом лепестке была загадка по ПДД, которую необходимо было разгадать. Организаторы отметили, что большинство ребят не задумываясь давали верные ответы. Также, как и воспитанники в группах детских садов, где в этот день такую же игру провели полицейские вместе с помощником Клепой.Каждый участник игры получил в подарок яркий воздушный шар.Родители и воспитатели отметили, что игровая форма занятий является одним из лучших способов усвоения важных правил безопасного поведения на дороге.