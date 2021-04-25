23 апреля во время городского субботника убило молнией 60-летнюю сотрудницу администрации. Женщина вместе с коллегами принимала участие на субботнике. Около трех часов дня началась гроза,

23 апреля во время городского субботника убило молнией 60-летнюю сотрудницу администрации. Женщина вместе с коллегами принимала участие на субботнике. Около трех часов дня началась гроза, внезапно ударила молния, которая поразила сотрудницу администрации. Она работала в должности главного специалиста капитального строительства. Следком проводит проверку. Администрация Гусь-Хрустального опубликовала на своем сайте слова соболезнования семье погибшей: 23 апреля