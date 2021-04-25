Идеолог кражи получил 5,5 лет колонии. Сообщник отделался лёгким испугом – 2,5 года условно.

В Коврове двух менеджеров осудили за кражу из квартиры.В сентябре 2019 года приятели занимались продажей товаров, приходя к клиентам на квартиру. В начале месяца один из них что-то продал жителю улицы Западной, а во время сделки заметил, что деньги доверчивый покупатель хранит в верхнем ящике комода.Он предложил коллеге украсть их. Схема преступления была стандартной – один отвлекает, второй – берёт деньги.Первый, под предлогом оказания помощи соседу, выманил мужчину из жилища, а его подельник выставил раму окна и залез в дом.Сумма «добычи» составила 200 тысяч рублей.Злоумышленников нашли. Вину в совершении преступления они признали. Идеолог кражи получил 5,5 лет колонии. Сообщник отделался лёгким испугом – 2,5 года условно. К тому же, им придётся вернуть потерпевшему 200 тысяч рублей.