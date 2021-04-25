В ходе следствия выяснилось, что душегуб мстил соседям за жалобы на него в местную администрацию.

Житель Ковровского района зарезал знакомого и ранил его жену. Поножовщина произошла в марте прошлого года после застолья.Двое мужчин выпивали в посёлке Первомайский. Вдруг один из них решил «наказать» соседа за упрёки в недостойном поведении. Сказав собутыльнику, что они отправляются занять денег на «добавку», злоумышленник пришёл к соседям и нанёс мужчине несколько ударов в шею и под ключицу. Его жена также получила несколько проникающих ранений.В результате её муж скончался, а она получила тяжкий вред здоровью.Уходя из квартиры, убийца прихватил мобильный телефон.Добавим, что накануне приятели «обнесли» ещё одну квартиру, из которой они вынесли вещей почти на шесть тысяч рублей.В ходе следствия выяснилось, что душегуб мстил соседям за жалобы на него в местную администрацию.В результате он получил 13,5 лет колонии, а его подельник 2,5 года общего режима.