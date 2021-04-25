В ходе следствия выяснилось, что душегуб мстил соседям за жалобы на него в местную администрацию.
Житель Ковровского района зарезал знакомого и ранил его жену. Поножовщина произошла в марте прошлого года после застолья.
Двое мужчин выпивали в посёлке Первомайский. Вдруг один из них решил «наказать» соседа за упрёки в недостойном поведении. Сказав собутыльнику, что они отправляются занять денег на «добавку», злоумышленник пришёл к соседям и нанёс мужчине несколько ударов в шею и под ключицу. Его жена также получила несколько проникающих ранений.
В результате её муж скончался, а она получила тяжкий вред здоровью.
Уходя из квартиры, убийца прихватил мобильный телефон.
Добавим, что накануне приятели «обнесли» ещё одну квартиру, из которой они вынесли вещей почти на шесть тысяч рублей.
В ходе следствия выяснилось, что душегуб мстил соседям за жалобы на него в местную администрацию.
В результате он получил 13,5 лет колонии, а его подельник 2,5 года общего режима.