В УМВД уточнили, что водителя госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.

В ночь с 24 на 25 апреля на трассе М-7 в черте Владимира (Пекинка) произошло ДТП с участием легкового автомобиля «Хендай Солярис». Это случилось около 2:30 недалеко от дома № 129 по улице Лакина,- сообщает пресс-служба регионального УМВД.По предварительным данным, водитель 1995 года рождения двигался по правой стороне дороги в сторону Нижнего Новгорода. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в шумозащитный барьер, расположенный у края проезжей части. В социальных сетях очевидцы происшествия утверждают, что в результате удара водителя выбросило на дорогу.В УМВД уточнили, что водителя госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.