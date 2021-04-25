ЧП произошло в деревне Лукново.

В 19:48 24 апреля в МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Лукново Вязниковского района.На момент прибытия спасателей на улицу Ключевая наблюдался дым из-под крыши здания. Сильное задымление было в чердачном помещении. Пожарные не дали распространиться огню на весь дом и потушили пламя на площади 10 квадратных метров.Как отметили в пресс-службе МЧС, сгорели потолочные перекрытия чердака. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации ЧП привлекалось от МЧС 3 единицы техники, 10 человек личного состава. Также на вызов выезжала одна машина и один сотрудник муниципальной пожарной охраны «Серково».