Амбиции современных абитуриентов зашкаливают.

Одна из крупных образовательных компаний провела социологический опрос среди одиннадцатиклассников, по результатам которых выясняла, насколько они готовы к поступлению в вузы.Амбиции современных абитуриентов зашкаливают. Многие из них собираются учиться за границей. Только 89% опрошенных выпускников планируют после окончания школы поступать в российские вузы. 4% респондентов признались, что ещё не решили, что будут делать после окончания школы. 2% — собираются учиться за границей, 1% — не собираются поступать в вузы совсем.63% опрошенных выпускников школ уже определились с вузом. Четверть опрошенных одиннадцатиклассников, 26%, пока определились только с направлением подготовки, и 8% опрошенных ребят не определились даже с экзаменами.