Помните! Только бдительное отношение родителей к своим детям и контроль за ними, помогут избежать происшествий.

Москитные сетки — опасность для ребенка.По поводу пластиковых окон и москитных сеток говорится много, но, как показывает печальный опыт, родители по-прежнему плохо осознают, что открытое для проветривания окно и москитная сетка на нем — это угроза жизни и здоровью детей, часто — смертельная.Управление гражданской защиты города Владимира напоминает родителям правила и условия обеспечения безопасности детей:— не оставляйте малолетних детей без присмотра, даже на короткое время;— не рассчитывайте на москитные сетки — они не предназначены для защиты от падений. Напротив, москитная сетка способствует трагедии, потому, что ребенок чувствует себя за ней в безопасности и безбоязненно опирается на нее;— чтобы ребенок не смог залезть на подоконник, уберите от окон все виды мебели;— если дома есть маленький ребенок, никогда не держите окна открытыми, по возможности — открывайте их только в режиме проветривания;— установите на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров, причем устанавливать их должны только специалисты;— если вы что-то показываете ребенку из окна — всегда крепко держите его, будьте готовы к его резким движениям;— избегайте общения с детьми, находящимися в квартирах, с улицы через окно.Помните! Только бдительное отношение родителей к своим детям и контроль за ними, помогут избежать происшествий.Фото :