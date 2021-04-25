Помните! Только бдительное отношение родителей к своим детям и контроль за ними, помогут избежать происшествий.
Москитные сетки — опасность для ребенка.
По поводу пластиковых окон и москитных сеток говорится много, но, как показывает печальный опыт, родители по-прежнему плохо осознают, что открытое для проветривания окно и москитная сетка на нем — это угроза жизни и здоровью детей, часто — смертельная.
Управление гражданской защиты города Владимира напоминает родителям правила и условия обеспечения безопасности детей:
— не оставляйте малолетних детей без присмотра, даже на короткое время;
— не рассчитывайте на москитные сетки — они не предназначены для защиты от падений. Напротив, москитная сетка способствует трагедии, потому, что ребенок чувствует себя за ней в безопасности и безбоязненно опирается на нее;
— чтобы ребенок не смог залезть на подоконник, уберите от окон все виды мебели;
— если дома есть маленький ребенок, никогда не держите окна открытыми, по возможности — открывайте их только в режиме проветривания;
— установите на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров, причем устанавливать их должны только специалисты;
— если вы что-то показываете ребенку из окна — всегда крепко держите его, будьте готовы к его резким движениям;
— избегайте общения с детьми, находящимися в квартирах, с улицы через окно.
Помните! Только бдительное отношение родителей к своим детям и контроль за ними, помогут избежать происшествий.
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