Москитная сетка на пластиковом окне - это угроза жизни и здоровью детей, нередко - смертельная. Об этом владимирским родителям напомнили в мэрии областного центра. Ребёнок подсознательно ..

Москитная сетка на пластиковом окне - это угроза жизни и здоровью детей, нередко - смертельная. Об этом владимирским родителям напомнили в мэрии областного центра.Ребёнок подсознательно воспринимает москитную сетку как защитный барьер, опирается на неё, выпадает из окна и происходит трагедия. Часто это случается из-за недостатка контроля со стороны взрослых.Управление гражданской защиты населения Владимира напоминает:- не оставляйте детей без присмотра;- не рассчитывайте на надёжность сеток;- уберите от окон мебель, чтобы малыш не смог забраться на подоконник;- не держите окна открытыми;- установите на окна специальные фиксаторы, которые не позволят открыть их более чем на несколько сантиметров;- избегайте общения с детьми с улицы через окно.