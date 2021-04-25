Москитная сетка на пластиковом окне - это угроза жизни и здоровью детей, нередко - смертельная. Об этом владимирским родителям напомнили в мэрии областного центра.
Ребёнок подсознательно ..
Москитная сетка на пластиковом окне - это угроза жизни и здоровью детей, нередко - смертельная. Об этом владимирским родителям напомнили в мэрии областного центра.
Ребёнок подсознательно воспринимает москитную сетку как защитный барьер, опирается на неё, выпадает из окна и происходит трагедия. Часто это случается из-за недостатка контроля со стороны взрослых.
Управление гражданской защиты населения Владимира напоминает:
- не оставляйте детей без присмотра;
- не рассчитывайте на надёжность сеток;
- уберите от окон мебель, чтобы малыш не смог забраться на подоконник;
- не держите окна открытыми;
- установите на окна специальные фиксаторы, которые не позволят открыть их более чем на несколько сантиметров;
- избегайте общения с детьми с улицы через окно.