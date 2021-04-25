Это могут быть слова признательности в адрес работников «скорой», рассказ о человеке, ситуации, спасении жизни или поставленном диагнозе.

Поблагодарить работников экстренной службы в соцсетях департамента или на своей личной странице можно в честь дня работника скорой медицинской помощи. В преддверии профессионального праздника Департамент здравоохранения приглашает жителей региона принять участие в акции «Спасибо, скорая!» и поблагодарить работников экстренной службы в соцсетях департамента или на своей личной странице с хэштегами .Это могут быть слова признательности в адрес работников «скорой», рассказ о человеке, ситуации, спасении жизни или поставленном диагнозе.27 апреля добровольцы расскажут о работе службы скорой медицинской помощи и вехах её развития в лектории Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи. Затем добровольцы передадут работникам скорой помощи символы добра — бумажные оранжевые сердца, изготовленные своими руками. Эти же символы будут раздаваться отдыхающим в Центральном парке культуры и отдыха города Владимира. А в день профессионального праздника, 28 апреля, на Владимирской станции скорой медицинской помощи состоится концерт, организованный представителями социально ориентированных НКО.Фото :