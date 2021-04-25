В Муроме и Вязниках уровень воды приблизился к максимальным значениям.

Уровень воды в Оке на участке между Касимовым, Елатьмой и Муромом в последнее время стабильно растёт. В среднем он повышается на 3-5 сантиметров в сутки. Об этом сообщили в ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».По мнению метеорологов, пик половодья на границе Касимова и Мурома придётся на 25 апреля.В Коврове Клязьма достигла максимальных значений. В последнее время наблюдается ежедневная убыль воды на 3 сантиметра. Вниз по течению, от Вязников вода поднялась на 4-5 сантиметров за 24 часа. На последнем участке пик наводнения ожидается 25 апреля.На реках Нерль и Серая зафиксирована незначительная убыль воды. В это же время в Колокше и Судогде из-за осадков уровень воды подрос на 4-8 сантиметров.