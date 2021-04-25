По официальным данным Роспотребнадзора на 25 апреля в регионе за все время пандемии умер 1081 человек.

По официальным данным Роспотребнадзора на 25 апреля в регионе за все время пандемии умер 1081 человек.Печальная статистика умерших от коронавируса продолжает пополняться. За последние сутки зафиксировано еще 4 смерти от COVID-19. Общее число жертв составляет 1081 человек. Смертность на 100000 составляет 78,4 человека.Напомним, что на территории Владимирской области за прошедшие сутки 25 апреля 2021 года лабораторно подтверждено 65 случаев заболевания новой коронавирусной инфекциейФото :