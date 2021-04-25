Во Владимире пройдет рейд по выявлению фактов управления транспортом водителями, находящимися в нетрезвом состоянии.

Во Владимире пройдет рейд по выявлению фактов управления транспортом водителями, находящимися в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.По данным ведомства, только за последний месяц во Владимире по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения, либо отказавшихся от освидетельствования, произошло 27 дорожно-транспортных происшествий, из которых 8 — с пострадавшими.— В целях усиления профилактической работы сотрудники УГИБДД УМВД России по Владимирской области проведут рейдовые мероприятия по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортом в состоянии опьянения является грубым нарушением, способным привести к тяжким последствиям для самого водителя и для других участников дорожного движения.Фото: