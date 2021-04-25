За весь период наблюдения в регионе зарегистрирован 1081 летальный исход.

За минувшие сутки во Владимирской области от коронавируса умерло два человека. Об этом 25 апреля сообщает федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе зарегистрирован 1081 летальный исход.Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых лабораторных исследований.Добавим, что 29 104 пациента с Covid-19 оправились от болезни, за минувшие сутки врачи выписали из владимирских больниц ещё 81 человека.