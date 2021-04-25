С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 20466 человек. Врачам удалось поставить на ноги 18313 пациентов. В стационарах лежит 245 жителей, из них 134 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1587 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрирован 21 новый случай заражения Covid-19. Вылечились от недуга - 74 человека.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 14 костромичам. По два жителя заразились ковидом в Буе и Нерехтском районе. По одному – в Шарье, Мантурово и Костромском районе.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 20466 человек. Врачам удалось поставить на ноги 18313 пациентов. В стационарах лежит 245 жителей, из них 134 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1587 заболевших.