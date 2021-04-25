Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 31 651 случай заболевания.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 25 апреля 2021 года лабораторно подтверждено 65 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.15 случаев во Владимире, 7 сл. в Гусь-Хрустальном, 6 сл. в Киржачском, 6 сл. в Кольчугинском, 5 сл. в Ковровском, 5 сл. в Муромском, 5 сл. в Петушинском, 4 сл. в Александровском, 2 сл. в Суздальском, 2 сл. в Меленковском, 2 сл. в Судогодском, 2 сл. в Селивановском, 1 сл. в Радужном, 1 сл. в Собинском, 1 сл. в Юрьев-Польском, 1 сл. в Камешковском.Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 31 651 случай заболевания.7254 сл. в г. Владимире, 3871 сл. в Гусь-Хрустальном, 3483 сл. о. Муром, 2262 сл. в Ковровском, 1987 сл. в Александровском, 1832 сл. в Петушинском, 1379 сл. в Кольчугинском, 1340 сл. в Юрьев-Польском, 1246 сл. в Вязниковском, 1186 сл. в Суздальском, 1012 сл. в Собинском, 940 сл. в Киржачском, 881 сл. в Меленковском, 727 сл. в Гороховецком, 684 сл. в Камешковском, 682 сл. в Селивановском, 487 сл. в Судогодском, 398 сл. в г. Радужном.