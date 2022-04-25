30 апреля в 9.00 на Лыбедской магистрали города Владимира начнется традиционный спортивный...

30 апреля в 9.00 на Лыбедской магистрали города Владимира начнется традиционный спортивный праздник, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. Он проводится во Владимире с 2017 года. В спортивном празднике участвуют дошколята, школьники, студенты учреждений среднего профессионального образования и вузов, коллективы физкультуры и все желающие.В этом году в программу праздника включены соревнования лыжероллеров, соревнования по роллер-спорту, соревнования беговелов, выступление мотоджимхана (проезд на скорость сложной трассы с большим числом поворотом и препятствий), а также легкоатлетическая эстафета.Каждый участник должен иметь документ, удостоверяющий личность, допуск к соревнованиям, заверенный врачом, или медицинскую справку о состоянии здоровья, которая является основанием для допуска к состязаниям.Центральным местом проведения общегородского спортивного праздника станет Лыбедская магистраль. Легкоатлетическая эстафета будет состоять из 10 этапов. В ней примут участие команды школ, учебных заведений среднего профессионального и высшего образования, коллективов физкультуры, предприятий и организаций города.В забеге на лыжероллерах участвуют только подготовленные спортсмены. Соревнования на роликовых коньках в этом году организуются для участников в пяти возрастных категориях: 3-4 года, 5-7 лет, 8-10 лет, 11-13 лет и 14-16 лет, а также среди семейных команд (в забеге «Мама, папа, я - роллеров семья!»). Для самых юных спортсменов пройдет гонка на беговелах.Расписание стартов:09:00 - открытие праздника, соревнования лыжероллеров;10:00 - соревнования по роллер-спорту;11:00 - забег на беговелах;11:20 — мотоджимхана;12:00 - легкоатлетические соревнования.Пресс-служба горадминистрации сообщает, что на все соревнования требуется предварительная регистрация. Для участия в легкоатлетической эстафете заявку необходимо подать до 25 апреля, на другие соревнования заявки принимаются до 27 апреля. Всю контактную информацию и ссылки на регистрацию можно найти на официальном сайте управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации г. Владимира по ссылке http://sledizanami.ru/sportprazdnik/, а также в группе управления ВКонтакте https://vk.com/sledizanami33.