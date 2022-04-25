Лучшие способы для экономии при оплате коммунальных услуг.

Лучшие способы для экономии при оплате коммунальных услуг.Стоимость коммунальных услуг растет с каждым годом. Разумеется, подорожание электричества, отопления и газа, а также холодной и горячей воды может сильно ударить по карману россиян. Меж тем, существуют способы экономить при оплате ЖКХ. Представляем пять полезных советов, которые могут сберечь денежные средства.Экономить можно на электричестве. Для этого следует отказаться от старых ламп накаливания и приобрести энергосберегающие аналоги. Первые, конечно, стоят дешевле, однако расходуют больше электричества и служат меньше. LED-лампы намного более эффективны.Они доступны как в "теплом", так и в "холодном свете". По подсчетам аналитиков газеты "Московский комсомолец", энергосберегающие источники помогут сэкономить в год порядка трех тысяч рублей.В некоторых городах России можно установить многотарифные счетчики. Они помогут сэкономить до 25% при оплате коммунальных услуг. Такие счетчики считают траты за электричество по трем суточным зонам. Кстати, не все знают, что даже неработающие электроприборы могут потреблять электричество, поэтому их следует отключать от сети.Для экономии на воде следует заменить краны. Во многих старых домах все еще установлены смесители с двумя вентилями: для холодной и горячей воды. Их настройка занимает дольше времени, поэтому следует установить кран с рычагом. Этот способ позволит сохранить около 25% воды. Кстати, позаботьтесь о том, чтобы кран не капал – за месяц можно потерять до четырех тысяч литров воды.Чтобы сохранить свои средства при оплате коммуналки не лишним будет установить общедомовой счетчик отопления. Об этом сообщает издание . Особенно он будет эффективен в домах, построенных с 2000 года.В советских домах все еще сохраняются радиоточки. Многие россияне уже дано не пользуются радио, однако продолжают оплачивать его по базовому тарифу. В месяц они теряют более ста рублей. Специалисты рекомендуют обратиться в профильную организацию для демонтажа радиоточки.