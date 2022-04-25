От уличного освещения до ремонта дорог. Глава области Александр Авдеев провёл приём граждан по...

От уличного освещения до ремонта дорог. Глава области Александр Авдеев провёл приём граждан по личным вопросам. Встреча состоялась в региональной общественной приёмной партии "Единая Россия".Так житель Владимира попросил об устройстве детской площадки на улице Белоконской в районе дома 16. Необходимое оборудование Александр Авдеев рекомендовал администрации областного центра установить до июля этого года. Жительница села Сеславское Суздальского района попросила помочь с освещением на дороге. Эту задачу глава региона поручил исполнить департаменту дорожного хозяйства до сентября. Всего же со своими проблемами обратились шесть жителей области.