Теперь курс будет определяться по сделкам на Мосбирже, заключенным до 15:30 мск.

Банк России для обеспечения непрерывности деятельности экономических агентов на территории РФ изменил порядок расчета курса доллара, евро и юаня по отношению к рублю. Теперь курс будет определяться по сделкам на Мосбирже, заключенным до 15:30 мск, сообщает регулятор."Курс доллара США по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Московской Биржи о средневзвешенном курсе доллара США к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск. Ранее период расчета составлял 10:00-16:30 мск", - пишет ЦБ.Для повышения репрезентативности официальных курсов евро и юаня по отношению к рублю ЦБ будет использовать аналогичную методику для расчета средневзвешенных курсов евро и юаня по отношению к рублю, добавляется в пресс-релизе.