25 апреля 2022 года православные почитают память святого Василия, епископа Парийского. Эти сутки также называют днем Василия Парильщика.

25 апреля 2022 года православные почитают память святого Василия, епископа Парийского. Эти сутки также называют днем Василия Парильщика.ИсторияВ VIII веке нашей эры в городе Парии (ныне деревня Кемер в районе Бига в Турции) жил исповедник Василий. Его уважали за добродетельность, считали его настоящим пастырем. Во время Реформации он встал на защиту епархии, отказывался подписывать документ об уничтожении святых образов. Василий подвергался гонениям и унижениям, выслушивал оскорбления, поэтому до конца своей жизни он скитался.Второе название – Парильщик – праздник получил из-за погоды. Как правило, в этот день таяли снега, вода уходила в землю, а солнце выпаривало жидкость.Что нельзя делать 25 апреляВ день Василия Парильщика предки не занимались уборкой, поскольку этот народный праздник считался выходным у Домового. То есть нельзя нарушать его покой. Если побеспокоить духа, то он начнет пакостить: в доме начнут пропадать вещи, будет ломаться мебель и биться посуда.Также в православный праздник, приходящийся на 25 апреля, запрещалось посещать баню после полудня, ходить грязным и пить обычную воду. Люди пили соки, морсы, чай и другие напитки, чтобы не уходили силы. А еще не стоит в день Василия Парильщика рассказывать о своих планах и идеях, иначе они никогда не сбудутся.Традиции25 апреля охотились на зайцев. Верующие молились святому Василию, чтобы тот дал им сил и избавил от болезней. Они же заговаривали воду и пили ее исключительно по средам.ПриметыВ день Василия Парильщика предки обращали внимание на погоду. Если в эти сутки установилась солнечная погода, значит, будет много урожая летом и осенью. Дождь предсказывал такую же погоду на май. Если 25 апреля весь снег растаял, значит, зима закончилась, заморозков не будет.