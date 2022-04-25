Врио губернатора Александр Авдеев в ходе третьей прямой линии пообещал скорый снос лишних этажей и...

Врио губернатора Александр Авдеев в ходе третьей прямой линии пообещал скорый снос лишних этажей и официальный ввод здания в эксплуатацию.«О проблемном доме в Коммунаре. Демонтаж лишних этажей займёт несколько месяцев. У застройщика другого варианта нет. Иначе серьезная уголовная ответственность. Проектная документация разработана. Скоро работы начнутся. Чтобы закончились мытарства. Чтобы люди законно получили ключи, документы на квартиру», - написал глава региона в своем Телеграм-канале.Многоквартирный дом на улице Центральной, 19, который был возведен застройщиком в нарушение закона с двумя лишними этажами, должны были сдать в 2018 году, затем застройщик перенес срок на март 2019-го, но и тогда дольщики не дождались своих квартир. Из-за превышения высотности, установленной для охранной зоны «Исторический центр города Владимира», надзорные ведомства не дали разрешение на ввод здания в эксплуатацию.Как мы уже писали, в первом-втором подъезде планируется демонтировать технические этажи и девятый этаж.«Как и договаривались, к апрелю сделали проект по демонтажу лишних этажей. Прошли переговоры с дольщиками, которые уже живут в доме. Они готовы выехать на время работ. Демонтаж займет несколько месяцев. Говорю прямо: другого варианта законно ввести дом в эксплуатацию у застройщика нет. В противном случае его ждет серьезная уголовная ответственность», – заявил врио губернатора Александр Авдеев.