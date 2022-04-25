Вместе с волонтёрами он вручил эвакуированным жителям республик 690 освященных куличей.

Депутат Государственной Думы Игорь Игошин поздравил временных переселенцев из ДНР с Пасхой. Вместе с волонтёрами он вручил эвакуированным жителям республик 690 освященных куличей.«В душе каждого из нас Светлый праздник Христова Воскресения отзывается добрыми чувствами, радостью и счастьем. Особенно важен он для тех, кто находится вдали от родного дома. Две тысячи беженцев приютила у себя Владимирская область. Для них в пунктах временного размещения созданы благоприятные условия для проживания. Люди постепенно оправляются от стресса, включаются в будничную жизнь. Хочется, чтобы и у них был праздник», - написал он на своей странице в «».Эмоции были радостные - многие не ожидали, что именно в этот воскресный день к ним придут с пасхальными подарками. Особенно от сладких угощений в восторге были дети.