Двое жителей Мурома сядут на скамью подсудимых за кражу кошелька с деньгами и банковской картой у пенсионерки. Установлено, что в начале февраля 2021 года 61-летняя местная жительница Мурома и

Двое жителей Мурома сядут на скамью подсудимых за кражу кошелька с деньгами и банковской картой у пенсионерки. Установлено, что в начале февраля 2021 года 61-летняя местная жительница Мурома и ее 47-летний сожитель украли кошелек со стеллажа в одном из магазинов. В нем были деньги в сумме 2 300 рублей и банковская карта. Пользуясь тем, что карта